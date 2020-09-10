خلي شعرك طويل و ناعم زي الهنوود بدون تساقط ولا جفاف ولا هيشان بالشعر

تساقط الشعر بصفة مستمرة يؤدي لوجود فراغات للشعر والتعرض للصلع، وهذه المشكلة تحتاج لحل جذري للتعامل الجيد مع هذه المشكلة، كما أن الكثير من السيدات ترغب في الحصول على شعر طويل وأملس وكثيف، فإذا كنتي واحدة من هذه السيدات وتبحثين عن العلاجات الفعالة التي تمنح نتائج مضمونة وسريعة للتخلص من هذه المشكلة، لذلك سوف نوفر لكم أفضل الحلول الطبيعية التي تساعد على إطالة الشعر وتكثيفه.

يقلل من تساقط الشعر كما أنه يقوم بترطيب الشعر ويعزز نموه وينشط الدورة الدموية بالجسم وبإمكانك الاستفادة منه من خلال مزج كمية من هلام الصبار والقليل من النيم المطحون وبعض قطرات زيت جوز الهند، ويتم مزج المكونات معاً بطريقة جيدة وتوضع على فروة الرأس ويترك لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو، مع مراعاة تكرار هذه التجربة مرة من كل أسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

يعمل على تطهير فروة الرأس ويرطب خصلات الشعر، إلى جانب منحها التغذية المطلوبة، وللقيام بهذه الوصفة يتم خلط ملعقة من العسل وصفار بيضة واحدة والقليل من زيت الخروع وكبسولة واحدة من فيتامين هـ ويخلط جيداً حتى تتجانس المكونات، ويتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويتم لف الشعر بفوطة ساخنة وتترك لمدة ساعة، ومن ثم تشطف بالماء الشامبو بشكل جيد وتكرر التجربة حتى تحصلين على أفضل النتائج.