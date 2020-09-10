أخبار اليمن : 24 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

دوت الخليج -

24 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وحجة بـ24 غارة إجرامية. 24 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وحجة بـ24 غارة إجرامية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ11 غارة مديرية مدغل و5 غارات مديرية رحبة وغارتين على منطقة الجفرة بمديرية مجزر محافظة مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على القذاميل في صحراء الأجاشر بالجوف، وغارتين على مديرية حرض بحجة.

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