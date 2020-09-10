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مستشفى روسي يختبر لقاحا أمريكيا ضد كورونا 

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أفادت وكالة "تاس" بأن مستشفى "ماريينسك" الحكومي في مدينة بطرسبورغ الروسية، أعلن عن تجنيده متطوعين لاختبار لقاح ضد فيروس تنتجه شركة MSD الأمريكية.
وأوضح المستشفى في منشور على موقع "فكونتاكني"، أن الاختبارات تشمل لقاح Merck Sharp & Dohme Corp في مرحلته الثالثة، التي سيشارك فيها أكثر من 30 ألف متطوع حول العالم، بينهم 3 آلاف في روسيا.

ودعا المستشفى الأصحاء ممن بلغوا الـ18 عاما من غير المصابين بفيروس كورونا والإنفلونزا وفيروس نقص المناعة وسرطان الدم والأورام الخبيثة وبعض الأمراض الأخرى، ولم يتم تلقيحهم سابقا ضد وباء كورونا للمشاركة في الأبحاث التي ستستغرق حوالي سنتين.

وانطلقت في 9 سبتمبر في موسكو حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في إطار اختبارات ما بعد التسجيل للقاح الروسي "سبوتنيك V" حيث أصبح متاحا لجميع الراغبين.

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