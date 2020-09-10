أمريكا تدخل على خط الأزمة .. تسميم معارض بوتين لن يمر دون محاسبة الجناة

تعهد مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عما خلصت إليه ألمانيا بأنه هجوم تسمم ضد أليكسي نافالني، المعارض الروسي.
وقالت نائبة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، شيريث نورمان شاليه، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي تعتبر روسيا عضوًا دائمًا فيه، إن "الشعب الروسي له الحق في التعبير عن آرائه دون خوف من أي نوع من الانتقام، ولقد استخدمت روسيا مواد كيميائية للأعصاب من مجموعة نوفيتشوك في الماضي.
وأضافت "نحث روسيا على التعاون الكامل مع تحقيقات المجتمع الدولي" وشددت على أنه "يجب محاسبة المسؤولين - أولئك الذين ارتكبوا هذا الهجوم ومن أمروا به".
ومرض نافالني يوم 20 أغسطس أثناء سفره من مدينة تومسك الروسية إلى موسكو، وهبطت طائرته في أومسك، لكنه نُقل لاحقًا إلى مركز طبي في برلين، حيث كان الشاب البالغ من العمر 44 عامًا في غيبوبة حتى قبل ثلاثة أيام.
وخلص تقرير صادر عن أطباء ألمان إلى أن نافالني قد "تسمم"، لكنه لم يحدد مادة سامة معينة أو يشير إلى مصدر السم.
ويوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هناك "فرصة كبيرة" لـ "تسميم" نافالني المزعوم بأمر من "كبار المسؤولين الروس".
ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ليس لديها دليل على حدوث تسمم، رغم أنه أشار إلى أنه ليس لديه سبب للشك في النتائج التي توصلت إليها برلين.
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