رئيس قبرص: الاستفزازات التركية تحتم توحيد الموقف الأوروبي

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن سياسة العدوان التركية مستمرة، لافتا إلى أن أنقرة تخرق سيادة دولتين أوربيتين هما قبرص واليونان.

وأضاف أناستاسيادس في بيان له اليوم، أن بلاده ستستخدم جميع الأدوات لمواجهة الإجراءات التركية غير القانونية المتعلقة بعمليات التنقيب في المياة الإقليمية.

ولفت إلى أن الاستفزازات التركية تحتم علينا توحيد الموقف الأوروبي، موضحا أن حدود قبرص هي حدود الاتحاد الأوروبي.

وأوضح: "لقد دعونا تركيا مرات عديدة للحوار حول ترسيم الحدود البحرية وعرض الأمر على محكمة العدل الدولية".

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وكانت قمة الجنوب الأوروبي بشأن شرق المتوسط، احتمالية وضع قائمة عقوبات في حال لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية.

وفي بيان ختامي مشترك، لم تستبعد القمة الأوروبية اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في المجلس الأوروبي ضد تركيا الشهر الجاري.

فيما وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التحية لأوروبا، لتضامنها مع أثينا ضد أعمال تركيا.