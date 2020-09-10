مصادر لبنانية: منشار كهربائي سبب حريق مرفأ بيروت.. تفاصيل

نقلت شبكة "lbci" اللبنانية عن مصادر تابعة للمجلس الأعلى للدفاع بأن حريق مرفأ بيروت جاء بسبب قيام أحد أصحاب المستودعات المتضررة بالانفجار بإصلاحه بمنشار كهربائي مما أدى إلى اشتعال النيران.

كان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، طلب اليوم الخميس، من الأجهزة المعنية وإدارة مرفأ بيروت التدقيق والكشف على محتويات العنابر والمستودعات الموجودة ، عقب الحريق الذي اندلع اليوم.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماع طارئ له: "تم عرض مسألة البضائع والمواد الموجودة في المستودعات في المرافئ والمطار، لا سيما الخطرة منها والتي يتوجب تلفها أو التخلص منها وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء تفاديًا لأي حوادث كارثية قد تحصل من جراء خزنها للتدقيق والكشف على محتويات العنابر والمستودعات في المرفأ".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من المجلس الأعلى للدفاع، تشكيل لجنة لوضع تنظيم جديد للعمل في مرفأ بيروت.

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ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، وجه عون بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة مرفأ بيروت لوضع تنظيم جديد للعمل فيه وتأمين السلامة العامة به.

وأكد عون أن حريق اليوم في مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى السكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من المبكر التنبؤ بأسباب الحريق.