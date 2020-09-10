نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محادثات تركية يونانية عسكرية لوقف التصعيد في شرق المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مسؤولين أتراكا ويونانيين اجتمعوا في مقر حلف شمال الأطلسي اليوم الخميس، لإجراء محادثات تهدف إلى منع المزيد من التصعيد العسكري في شرق المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "تم تبادل الأفكار أثناء الاجتماع لمنع أي تداخل محتمل للقوات".

ومن جانبه قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو للبرلمان الأوروبي اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مسألة الحدود البحرية وعليه أن يلتزم الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان.

وتستهدف محادثات الحد من التصعيد العسكري التي أعلنها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الأسبوع الماضي، منع أي تصعيد للأحداث مثلما حدث عند اصطدام سفينتين حربيتين تركية ويونانية الشهر الماضي.