وزارة التموين نقل الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج الكتروني بخطوات بسيطة

وزارة التموين ونقل الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج: أتاحت البوابة الرقمية وموقع دعم مصر إضافة الزوجة ونقلها من بطاقة أبيها إلى بطاقة تموين زوجها، وهذا ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في خطوات بسيطة وسهلة جداً وضحتها وزارة التموين، وسنقوم بشرح طريقة نقل الزوجة إلى ضمن أفراد أسرة الزوج في بطاقته التموينية.

شروط ضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج من خلال الموقع الالكتروني

اشترطت وزارة التموين بعضاً من الشروط لنقل وإضافة الزوجة من بطاقة أبيها إلى بطاقة تموين الزوج، والشروط هي:

أن تكون الزوجة مستمرة في بطاقة أبيها بصرف التموين لها واخذ حصتها في التموين.

وأوضحت الوزارة: أن الزوجة المحرومة، أو الغير مدرجة، أو المحذوفة عن طريق الخطأ من التموين ،ليس لها إضافة في بطاقة زوجها حالياً.

كما بينت وزارة التموين أنه إذا كانت الزوجة هي رب الأسرة في بيت والدها، فليس لها نقل من هذه البطاقة إلى بطاقة تموين زوجها.

نقل الزوجة إلى بطاقة زوجها بدون شروط، إذا كانت تصرف الخبز من بطاقة أبيها.

حددت وزارة التموين موقعاً الكترونياً في طريقة نقل الزوجة إلى بطاقة تموين زوجها، والخطوات وهي:

على الزوج فتح حساب جديد له مسجل ببياناته الشخصية، ورقم موبايله، ويشترط أن يكون الرقم مسجل باسمه في شركة المحمول.

ثم يقوم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع:

ستضغط على كلمة التموين، وستفتح لك عدة قوائم أخرى، ستختار منها ضم أفراد أسرتي:

ستظهر صفحة بها تسجيل دخول وكتابة بيانات، ستقوم بكتابة بيانات الزوجة، وتضغط إضافة ثم كلمة التالي والتالي، حتي يظهر لك تمت إضافة أفراد أسرتك بنجاح.

وفي فترة زمنية من 15 إلى 30 يوماً، سيحق للزوجة الصرف من بطاقة زوجها ويتم ضمها.

كيفية نقل الزوجة من بطاقة أبيها إلى بطاقة تموين زوجها بخطوات سهلة الكترونياًوزارة التموين والمشاكل التي تقابل الزوج أثناء ضم زوجته لبطاقته التموينية

التموين: هناك مشكلة تقابل الأفراد خلال الدخول على الموقغ وطلب ضم أحد أفراد أسرته، حيث تظهر رسالة له تفيد لا توجد بيانات للعائلة، أو رسالة أخرى تفيد أن المواطن غير مستحق للتموين وذلك بسبب حالة البطاقة، وهذا السبب أنه قاعدة بيانات الموقع غير مكتملة البيانات عن هذه الأفراد، أو قاعدة البيانات تحتاج إلى تحديث، وحل هذه المشكلة هو التقديم على طلب نقل الزوجة من بطاقة أبيها إلى بطاقة زوجها من خلال مكاتب التموين ، وذلك بعد إعادة فتح الخدمة من جديد بالمكاتب، لأن هذه الخدمة مازالت موقوفة حالياً بالمكاتب.