وفاة مأساوية بلحظة "قطف الكمثري"

لقي مراهق ومزارع في جامايكا حتفهما، بعد أن ضربتهما صاعقة برق، أثناء قطفهما للكمثرى في المنطقة الجنوبية الغربية للجزيرة، حسبما ذكرت الشرطة، الخميس.

وأوضحت السلطات في جامايكا أن الضحيتين هما ريكاردو فيشر (14 عاما)، وشيلدون كاين (30 عاما). وقال مسؤولون في بيان إنهما توفيا من جراء الحادث، الأربعاء، في أبرشية سانت إليزابيث، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس". Advertisements

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