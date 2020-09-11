ترامب : سنخفض قواتنا فى العراق إلى نحو ألفى جندى 

وخلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكى الشهر الماضى عندما أفاد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 فى العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال: "سينخفض عدد الجنود فى العراق إلى 2000 فى فترة قصيرة جدا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت أواخر أغسطس الماضى، نقلا عن مصادر حكومية، بأن الولايات المتحدة تخطط لخفض عدد القوات فى العراق إلى 3.5 ألف جندى فى الأشهر المقبلة، فيما يتمركز نحو 5.2 ألف جندى أمريكى فى العراق.