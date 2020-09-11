دراسة حديثة تكشف.. كورونا ظهر في دول الغرب قبل حدوث أول إصابة بالصين

ظهر المزيد من الأدلة على أن جائحة فيروس كورونا بدأت في دول الغرب قبل الصين، وفقا لما قاله علماء في كاليفورنيا، كان لديهم مرضى يعانون من أعراض الفيروس قبل عيد الميلاد العام الماضي.

ووجد الأطباء في الصحة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)، الذين بحثوا في ملايين السجلات الطبية القديمة، ارتفاعًا في حالات قبول السعال والفشل الرئوي ابتداءً من ديسمبر الماضي، واستمر حتى فبراير من 2020.

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وخلال تلك الأشهر، كان هناك 50 في المائة من هذه الحالات أكثر مما شهده نظام المستشفى خلال تلك الفترة على مدار السنوات الخمس الماضية - وقد وجهوا أصابع الاتهام إلى ظهور فيروس جديد من فصيلة كورونا كوفيد 19.

ويقول العلماء إنه بين ديسمبر وفبراير، ربما كان هناك ما يصل إلى 1000 مريض بفيروس كورونا في لوس أنجلوس.

ونُشر الاكتشاف بعد أن تقدمت عائلة بريطانية بالأمس فقط بتقرير الطبيب الشرعي يقول إن قريبها، بيتر أتوود البالغ من العمر 84 عامًا، توفي بسبب فيروس كورونا بعد إصابته في ديسمبر.

وجاءت وفاة أتوود قبل شهرين من تسجيل أول وفاة رسميًا في بريطانيا، ونُسبت رسميًا إلى المرض، على الرغم من أن الصين لم تعلن عن وجودها إلا بعد أن أصيب الجد بها بالفعل.

وزعمت بكين منذ فترة طويلة أن المرض تم تسجيله لأول مرة في سوق في ووهان قبل عيد الميلاد بقليل، مع عدم إبلاغ الحكومة الصينية به إلى منظمة الصحة العالمية حتى 31 ديسمبر.

ولكن الجداول الزمنية - بما في ذلك تقارير المرور والصور الجوية لمواقف السيارات في ووهان - تشير الآن إلى أن الفيروس قد يكون موجودًا منذ أسابيع أو حتى أشهر قبل ذلك ، وحتى أنه يصيب المسافرين.

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