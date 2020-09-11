دراسة حديثة تكشف.. كورونا ظهر في دول الغرب قبل حدوث أول إصابة بالصين

ووجد الأطباء في الصحة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)، الذين بحثوا في ملايين السجلات الطبية القديمة، ارتفاعًا في حالات قبول السعال والفشل الرئوي ابتداءً من ديسمبر الماضي، واستمر حتى فبراير من 2020.
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وخلال تلك الأشهر، كان هناك 50 في المائة من هذه الحالات أكثر مما شهده نظام المستشفى خلال تلك الفترة على مدار السنوات الخمس الماضية - وقد وجهوا أصابع الاتهام إلى ظهور فيروس جديد من فصيلة كورونا كوفيد 19.
ويقول العلماء إنه بين ديسمبر وفبراير، ربما كان هناك ما يصل إلى 1000 مريض بفيروس كورونا في لوس أنجلوس.
ونُشر الاكتشاف بعد أن تقدمت عائلة بريطانية بالأمس فقط بتقرير الطبيب الشرعي يقول إن قريبها، بيتر أتوود البالغ من العمر 84 عامًا، توفي بسبب فيروس كورونا بعد إصابته في ديسمبر.
وجاءت وفاة أتوود قبل شهرين من تسجيل أول وفاة رسميًا في بريطانيا، ونُسبت رسميًا إلى المرض، على الرغم من أن الصين لم تعلن عن وجودها إلا بعد أن أصيب الجد بها بالفعل.
وزعمت بكين منذ فترة طويلة أن المرض تم تسجيله لأول مرة في سوق في ووهان قبل عيد الميلاد بقليل، مع عدم إبلاغ الحكومة الصينية به إلى منظمة الصحة العالمية حتى 31 ديسمبر.
ولكن الجداول الزمنية - بما في ذلك تقارير المرور والصور الجوية لمواقف السيارات في ووهان - تشير الآن إلى أن الفيروس قد يكون موجودًا منذ أسابيع أو حتى أشهر قبل ذلك ، وحتى أنه يصيب المسافرين.
وتم حتى الآن تشخيص ما يقرب من 250000 شخص في لوس أنجلوس بـ كوفيد 19.
ولا تزال مقاطعة كاليفورنيا المكتظة بالسكان تشهد ما يقرب من 700 حالة جديدة يوميًا، على الرغم من أن الإصابات اليومية الجديدة بدأت أخيرًا في الانخفاض، وتوفي أكثر من 6000 شخص بسبب كوفيد 19 في لوس أنجلوس.
وتم تحديد أول حالة إصابة رسمية بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس في 26 يناير، لرجل يبلغ من العمر 38 عامًا من ووهان كان في المدينة فقط للتوقف مع عائلته في طريقهم إلى المنزل من إجازة في المكسيك، أصابه مرضه فجأة أثناء وجوده في المطار الضخم في 22 يناير، وطلب المساعدة من ضابط الجمارك.
وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه تم نقله بعيدًا إلى مركز سيدارز سيناي الطبي حيث كان موقعه معروفًا لأسابيع قليلة.
وكان موسم الإنفلونزا مزدحمًا بالنسبة لمستشفيات المقاطعات، ولكن لمدة خمسة أسابيع، ظل المسافر الحالة الوحيدة المعروفة لفيروس كورونا في لوس أنجلوس.
ولم يتم تأكيد الحالة الثانية في المقاطعة حتى 3 مارس.
وفي اليوم التالي، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ على مستوى الولاية.
لكن دراسة اليوم، التي نُشرت في مجلة Medical Internet Research ، تشير إلى أن بعض حالات الإنفلونزا المشتبه بها التي أبقت غرف الطوارئ في لوس أنجلوس مشغولة كانت في الواقع بـ كوفيد 19.
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