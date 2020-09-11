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توقف إعلانات حملة جو بايدن الانتخابية إحياء لذكرى هجمات 11 سبتمبر

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أعلنت حملة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، وقف إعلاناتها التلفزيونية، غدا الجمعة لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر 2001.

ووفقًا لموقع "هيل" الأمريكي، قال مايكل جوين المتحدث باسم حملة بايدن: "في 11 سبتمبر، سيحيي بايدن الذكرى السنوية للهجوم على أمريكا، لقد عانينا من الخسارة في ذلك اليوم".

ولم ترد حملة إعادة انتخاب ترامب على طلب "ذا هيل" للتعليق على ما إذا كانت تخطط لإجراء أي تغييرات للحملة الانتخابية خلال يوم الجمعة.

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وسيسافر كل من بايدن وترامب إلى شانكسفيل ببنسلفانيا، يوم الجمعة لإحياء الذكرى السنوية بموقع النصب التذكاري الوطني.

وللمرة الأولى تم تغيير الوقفة الاحتجاجية الصباحية السنوية في النصب التذكاري والمتحف الوطني في 11 سبتمبر، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس لحماية المجتمعين هناك من الإصابة بالوباء.

ومن المقرر أن تجتمع عائلات الضحايا في الموقع، ولكن للمرة الأولى، لن يتضمن البرنامج قراءة حية لأسماء الضحايا، وبدلا من ذلك، سيذاع تسجيل لأسمائهم، لتكريم ذكرى أولئك الذين فقدوا في المأساة.

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