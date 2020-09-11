للمرة الثانية.. تشويه تمثال تشرشل في لندن.. صور

تعرض تمثال رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، في ساحة البرلمان البريطاني بالعاصمة لندن للتشويه مرة أخرى على يد محتجين اليوم.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كتب المحتجون بطلاء أصفر على تمثال تشرشل، الذي قاد البلاد وقت الحرب العالمية الثانية، عبارة "عنصري" على قاعدة التمثال.
وأعلنت شرطة العاصمة، اعتقال رجل للاشتباه في إلحاقه أضرارا بتمثال ونستون تشرشل بما يشكل جريمة".
وفي نفس الموقع في وقت سابق، ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 13 سيدة تظاهرن وهن عاريات وقيّدن أنفسهن بالسلاسل في الحواجز التي تحيط بالبرلمان في محاولة لفضح ما وصفوه بـ "الحقيقة المجردة" حول أزمة المناخ.
وتعرض تمثال تشرشل للتشويه في يونيو الماضي خلال الاحتجاجات على مقتل الشاب الأمريكي ذو البشرة السمراء جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية. ودفع ذلك السلطات البريطانية لإحاطة التمثال بالألواح لفترة من الوقت.
كما انتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون الإجراء، واصفا إياه بغير المقبول تمامًا.
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