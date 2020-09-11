عقار تريازافيرين يقضي على كوفيد 19 .. الصين تقر بفعالية الطب الروسي في علاج كورونا

أكد علماء صينيون أن عقار تريازافيرين روسي الصنع، وفقًا لبحث أولي، فعال في علاج فيروس كورونا كوفيد 19، حسبما قال نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية فاليري شاروشين.

وقال شاروشين في تصريحات صحفية نقلت عنه اليوم الخميس "للتريازافيرين تأثير إيجابي في مكافحة مرض كوفيد -19، فهو يقصر مدة مسار المرض ويخفف العديد من الأعراض"

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وأضاف "تلقينا هذه المعلومات من رئيس جامعة هاربين الطبية، يانغ باوفينج والجواب غير رسمي حتى الآن؛ لأن البحث لم يكتمل، والنتيجة متوسطة ، وتحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن بشكل عام، هناك تأثير إيجابي، كما نقلت عنه جامعة أورال الفيدرالية".

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ووفقًا لشاروشين، وافقت الصين على بروتوكول التجارب السريرية، والذي ينص على إجراء عشرة مستشفيات في مقاطعة هيلونججيانج دراسات عشوائية مزدوجة التعمية، ويتم إجراء الدراسات على المرضى الذين يعانون من شدة المرض الخفيفة إلى المتوسطة.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إن الدواء أُرسل إلى الصين في فبراير الماضي، بناء على طلب بكين، لاختباره كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

وفقًا لمصنع ميسينتز، أحد المطورين، فإن العقار يستهدف أسباب المرض ولكنه لا يؤثر على جهاز المناعة.

وابتكرت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، أطلق عليه اسم Sputnik V، وطوره مركز "جماليا" وأنتج بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وتم تسجيل اللقاح في 11 أغسطس، وأعربت أكثر من 20 دولة عن اهتمامها بشرائها.