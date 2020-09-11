هز انفجار هائل، في وقت مبكر الجمعة، مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، أعقبه اشتعال حريق ضخم، فيما أعلن عن حصيلة ضحايا أولية اقتصرت على مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين.

وتداولت صفحات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد الانفجار الضخم في المدينة الأردنية، وأفاد مراسلنا بأن الحادث نجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي بمدينة الزرقاء. فيما أشارت ترجيحات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون وراء الانفجار. وأعلن الأمن العام الأردني فتح تحقيق في أسباب الانفجار. Advertisements

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأردن.. قتيلان ومصابون بانفجار هائل في مدينة الزرقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.