أول تعليق من الحكومة الأردنية على انفجار الزرقاء

نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن هيئة الأمن الأردني قولها إن الانفجار الذي شهدته مدينة الزرقاء منذ لحظات أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وقالت الهيئة: "قتيلان وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي بأحد مستودعات الجيش بالزرقاء".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلًا عن مصادرها الخاصة إن الانفجار ناتج عن انفجار هائل في مستودع للذخيرة في منطقة الغباوي.

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها إن أسباب الانفجار غير معلومة حتى الآن.

وأضافت المصادر: "هناك انفجارات في معسكرات المدفعية التابعة للجيش الأردني في محافظة الزرقاء".