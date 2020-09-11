تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع الانفجار المجهول الذي شهدته مدينة الزرقاء الأردنية. ومنذ قليل، نقلت قناة "العربية" عن شهود عيان قولهم: "اندلاع حريق كبير في موقع الانفجار بمدينة الزرقاء الأردنية". وقالت شبكة "سكاي نيوز": "ترجيحات أن يكون الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة في مدينة الزرقاء الأردنية". وأضافت: "الانفجار وقع خارج المواقع السكنية". وسنوافيكم بالتفاصيل....

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اللقطات الأولى للانفجار المجهول في مدينة الزرقاء الأردنية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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