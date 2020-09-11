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مقتل شخصين على الأقل جراء انفجار الأردن

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أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل شخصين على الأقل جراء الانفجار الذي شهدته مدينة الزرقاء في الأردن. 

وقالت الشبكة نقلًا عن مصادرها الخاصة إن الانفجار ناتج عن انفجار هائل في مستودع للذخيرة في منطقة الغباوي.

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها إن أسباب الانفجار غير معلومة حتى الآن.

وأضافت المصادر: "هناك انفجارات في معسكرات المدفعية التابعة للجيش الأردني في محافظة الزرقاء". 

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