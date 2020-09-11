الأردن : تسجيل 80 حالة اصابة بفيروس كورونا منها 79 حالة محلية

دوت الخليج :- أعلنت وزير الصحة سعد جابر اليوم الخميس، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 79 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 2739 حالة.
كما أكد جابر تسجيل حالة وفاة لثلاثينية في مستشفى الأمير حمزة بعد عملية ولادة قيصرية، ليرتفه عدد حالات الوفاة إلى 20 حالة منذ بدء الجائحة، مبينا تسجيل 62 حالة شفاء، وبقي تحت العلاج 688 حالة تحت العلاج.
وتوزعت الحالات المحلية بحسب جابر، كما يلي؛ 38 في العاصمة عمّان (منها 23 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و15 حالة تحت الاستقصاء)، و9 حالة في محافظة الكرك مخالطة لمصابين، و19 حالات في محافظة البلقاء مخالطة، و7 حالات في محافظة اربد مخالطة، و3 حالات في محافظة المفرق مخالطة.
كما أشار جابر خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، إلى تسجيل حالة خارجية واحدة لسائق شاحنة قادم من مركز حدود العمري.
كما لفت إلى تم إجراء 15784 فحصاً مخبرياً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 941018 فحصا.
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