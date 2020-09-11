الأردن.. بيان عسكري عاجل بشأن انفجار مدينة الزرقاء

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.
وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.
ودعت القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
وكان التلفزيون الأردني الرسمي بث في خبر عاجل أنّ انفجارا قويا وقع في منطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الواقعة إلى الشرق من العاصمة عمّان.
وقال التلفزيون في خبر عاجل "انفجار في منطقة الغباوي في الزرقاء".
وتضم محافظة الزرقاء العديد من معسكرات الجيش الأردني، بحسب ما نقلت "رويترز".
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