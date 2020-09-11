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القوات المسلحة الأردنية تنفي وقوع إصابات في انفجار مستودع الذخائر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة الأردنية تنفي وقوع إصابات في انفجار مستودع الذخائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية، أن القوات المسلحة الأردنية نفت وقوع أي إصابات في انفجار الغباوي.

وقع قبل قليل، انفجار في أحد مستودعات الذخائر بمحيط الزرقاء، في الأردن، وفقا لما نفلت "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر عسكري أردني.

ودعا المصدر العسكري، لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة عن انفجار الزرقاء إلا من خلال المصادر الرسمية، لافتا إلى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب انفجار الزرقاء.

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وكشف، أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، محذرا من تداول معلومات مغلوطة بشأن انفجار الزرقاء، لافتا إلى أنه يتم تداول معلومات قديمة أو مغلوطة بشأن انفجار الزرقاء.

إلى ذلك، كشفت وزارة الإعلام الأردنية، سبب وقوع انفجار في أحد مستودعات الذخائر بمحيط الزرقاء، في الأردن.

وقالت الوزارة، إن الانفجار نتج بسبب تماس كهربائي في منطقة معزولة.

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