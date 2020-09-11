الاردن : تسجيل 62 حالة شفاء من فيروس كورونا و 688 حالة تحت العلاج

دوت الخليج :- بين وزير الصحة الدكتور سعد جابر انه تم تسجيل 62 حالة شفاء اليوم الخميس . واضاف جابر في ايجاز صحفي :انه وبقي تحت العلاج 688 حالة تحت العلاج.

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