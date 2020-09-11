القوات الأميركية بالعراق.. انسحاب "أكبر" في مدة "أقصر جدا"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق، إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أميركي الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وقال ترامب "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

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