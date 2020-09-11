ترامب يصرح بإمكانية انضمام دولة أخرى لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده، الخميس. ومن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل فى 15 سبتمبر الجارى. وكانت مديرة قسم الاتصالات الاستراتيجية فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، هند مانع العتيبة، أعلنت أن "وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيترأس الوفد الإماراتى التاريخى إلى واشنطن للمشاركة فى مراسم التوقيع".

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