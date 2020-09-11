المغرب.. انفجار في مستشفى خاص بالدار البيضاء

وقع انفجار وحريق في أحد المستشفيات الخاصة في الدار البيضاء بالمغرب ليلة الخميس، نجم عن انفجار جرة غاز، دون وقوع أي إصابات بالأرواح.
ونقلت صحيفة "هسبرس" عن مصادر مطلعة قولها: "انفجار خلف حريقا بالمستشفى الكائن بشارع إدريس السلاوي بمقاطعة أنفا، وتسبب بخسائر مادية بالطابق السفلي للمؤسسة الاستشفائية، من دون وقوع أي خسائر".
وأضافت المصادر: "تم العمل على نقل نزلاء المستشفى البالغ عددهم 19 شخصا، إلى مؤسسات استشفائية أخرى لاستكمال العلاج، بينهم شخصان كانا بوحدة العناية المركزة".
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