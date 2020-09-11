الارشيف / أخبار عالمية

ميسي يعود للعب مع الأرجنتين بعد رفع الحظر بسبب الطرد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أميركا العام الماضي.

وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي، واتهامه مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية "الكونيمبول" بالفساد.

وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.

Advertisements

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر إن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، تشاور مع أليخاندرو دومينيجز، رئيس اتحاد الكونيمبول، الذي أكد "انتهاء الإيقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب".

وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع جاري ميديل، وقال إن البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة، والتي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تنال اللقب.

وتستهل الأرجنتين، التي لم تفز بكأس العالم منذ 1986، مشوارها في التصفيات بمباراتين متتاليتين، إذ تستضيف الإكوادور قبل أن تخرج لمواجهة بوليفيا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يعود للعب مع الأرجنتين بعد رفع الحظر بسبب الطرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا