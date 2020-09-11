أكبر حصيلة يومية .. فرنسا تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ24 الساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومى يتم تسجيله منذ تفشى الوباء، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقالت وزارة الصحة فى بيان رسمى، اليوم الخميس، إنه "تم تسجيل 9843 إصابة جديدة ليصل إجمالى عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 353944".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 19 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالى المتوفين إلى 30813".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد بؤر انتشار الوباء ارتفع ليصل إلى 692 بؤرة ناشطة، بعد رصد 71 بؤرة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

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وتشهد فرنسا منذ قرابة شهر ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين ما دفع السلطات لتشديد الإجراءات الصحية.

وأعادت فرنسا فرض القيود، ووضعت 7 مناطق على القائمة الحمراء، بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا فى الإصابات بكوفيد 19.

كما أعلن الاتحاد الأوروبى إلغاء جلسته البرلمانية فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، بعدما دخلت ضمن المناطق الحمراء.