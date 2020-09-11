أفريقيا تسجل 1,322,452 إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,322,452 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 31,913 حالة وفاة وتعافى 1,059,892 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت،إن قرار شركة “أسترازينيكا” البريطانية وقف اختبار لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد بعد مرض أحد المتطوعين ممن حقنوا به، “جرس إنذار”.
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وقالت كبيرة علماء المنظمة سمية سواميناثان: “هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين”.
وأضافت: “لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا.. هذه الأشياء تحدث دائما”.
وعلقت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.
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