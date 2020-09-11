الأمم المتحدة: نصف مليون سوداني تضرروا من الفيضانات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزّعون على غالبية ولايات البلاد، تضرّروا من الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.
وذكر المكتب في بيان، أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة،أنه حتى يوم الثلاثاء بلغ عدد المتضرّرين من الفيضانات 557.130 شخصًا في 17 من ولايات السودان الـ18، موضحًا أن الخرطوم وشمال دارفو (غرب) وسنار (شرق) أكثر المناطق تضرّرًا، مضيفا أن عدد المنازل التي دمّرتها الفيضانات أو ألحقت بها أضرارًا بلغ 111.426 منزلًا.
وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على السودان منذ نهاية يوليو تزيد من مخاطر تفشّي أمراض عدّة وتعرقل الجهود الرامية لاحتواء جائحة "كوفيد-19".
وأوضح البيان أن نظام الصرف الصحّي في السودان لا يعوّل عليه، وأنّ المياه الراكدة في أماكن عديدة تخلق ظروفًا مثالية لتفشّي أمراض تنتقل بالمياه وأخرى تنتقل بواسطة نواقل مثل أمراض الكوليرا وحمّى الضنك وحمّى الوادي المتصدّع والشيكونغونيا " في بلد نظامه الصحي هش للغاية.
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