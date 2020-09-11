خطوة تاريخية.. بريطانيا توقع مع اليابان أول اتفاق تجاري عقب بريكست

توصلت بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى أول اتفاق تجاري لها مع اليابان، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، أكد المسؤولون في لندن وطوكيو توقيع الاتفاق التاريخي، حيث عقدت ليز تروس، وزيرة التجارة البريطانية، مؤتمرا بالفيديو مع نظيرها الياباني توشيميتسو موتيجي صباح اليوم، بعد التقدم في المحادثات بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الدولية إن المملكة المتحدة وقعت أول صفقة تجارية لها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت في بيان: "حصلت المملكة المتحدة على اتفاقية تجارة حرة مع اليابان ، وهي أول صفقة تجارية كبرى للبلاد كدولة تجارية مستقلة".

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وأشارت إلى أن التجارة مع اليابان ستزيد بما يقدر بـ 15.2 مليار جنيه إسترليني.

وجاءت الصفقة وفقًا لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ تضمن مزايا إضافية تتجاوز الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي واليابان، مما يمنح الشركات البريطانية المصدرة إلى اليابان ميزة تنافسية في عدد من المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس على حسابها بموقع "تويتر"، التوصل إلى الاتفاق، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة كبيرة لمستقبل بريطانيا.