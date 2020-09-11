خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 5504 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت روسيا 5504 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1051874 حالات.

كما سجلت 102 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة إلى 18365 حالة وفاة.

ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل فإن معدل الوفيات فيها يعتبر ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى.