محمد بن راشد: نفتخر بفوز الإماراتي أحمد المهيري بجائزة NewHorizon

عبر الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي عن سعادته بفوز الإماراتي أحمد المهيري بجائزة دولية في مجال الفيزياء نظرا لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء. وقال بن راشد عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء. وأضاف حاكم دبي في تدوينته عبر صفحته الرسمية علي تويتر قائلا : عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي" في إشارة منه الي احمد المهيري. وذكر بن راشد ان أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراة في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.

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