مدير هيئة الأركان الأوروبية يحذر من التدخلات الخارجية في ليبيا: استقرارها مهم لنا

حذر مدير هيئة الأركان الأوروبية إيسا بولكينين، من التدخلات الخارجية في ليبيا، مؤكدا أن استقرارها مصدر استقرار ساحل جنوب المتوسط.

وأضاف أن الوضع في ليبيا مصدر قلق للأوروبيين، مؤكدا أن التدخلات الخارجية سبب الأزمة.

وأشار إلى أن حل أزمة شرق المتوسط يمر حتما عبر الحوار، لافتا إلى أن هناك خلاف بين الدول الأوروبية بشأنها.

وأوضح أن بعض الدول الأوروبية لا تعتبر أزمة شرق المتوسط أولوية، لكن هناك مشاورات لتعيين مستشار عسكري أوروبي لدى أنقرة.

وكانت قمة الجنوب الأوروبي بشأن شرق المتوسط، أعلنت أمس الخميس، احتمالية وضع قائمة عقوبات في حال لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية. Advertisements وفي بيان ختامي مشترك، لم تستبعد القمة الأوروبية اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في المجلس الأوروبي ضد تركيا الشهر الجاري.