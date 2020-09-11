مدير هيئة الأركان الأوروبية يحذر من التدخلات الخارجية في ليبيا: استقرارها مهم لنا

حذر مدير هيئة الأركان الأوروبية إيسا بولكينين، من التدخلات الخارجية في ليبيا، مؤكدا أن استقرارها مصدر استقرار ساحل جنوب المتوسط.
وأضاف أن الوضع في ليبيا مصدر قلق للأوروبيين، مؤكدا أن التدخلات الخارجية سبب الأزمة.
وأشار إلى أن حل أزمة شرق المتوسط يمر حتما عبر الحوار، لافتا إلى أن هناك خلاف بين الدول الأوروبية بشأنها.
وأوضح أن بعض الدول الأوروبية لا تعتبر أزمة شرق المتوسط أولوية، لكن هناك مشاورات لتعيين مستشار عسكري أوروبي لدى أنقرة.
وكانت قمة الجنوب الأوروبي بشأن شرق المتوسط، أعلنت أمس الخميس، احتمالية وضع قائمة عقوبات في حال لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية.
وفي بيان ختامي مشترك، لم تستبعد القمة الأوروبية اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في المجلس الأوروبي ضد تركيا الشهر الجاري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن أوروبا يقلقها الدور التركي في شرقي المتوسط والذي أدى إلى تصعيد التوترات.
ودعا ماكرون تركيا لوقف عمليات التنقيب في شرقي المتوسط، مؤكدا أن أوروبا ستقوم بعدة خطوات لمواجهة أزمة الهجرة، لافتا إلى أنه يجب إحياء اتفاق عام 2016 الذي يلزم تركيا بقضية المهاجرين.
وطالب تركيا باحترام حظر السلاح إلى ليبيا، مشيرا إلى أن إيريني رصدت انتهاكات متعددة لحظر التسلح على ليبيا.
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