أكد وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «مستقرة ويتلقى العلاج المقرر».
وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.
وقال الديوان الأميري فِي بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الكويتية: «ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر».
واضاف البيان: «كما أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يضمن البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لأمير البلاد رعاه الله».
وناشد الديوان الأميري الجميع «تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية وأن لا يلتفت إلى الأخبار المغرضة مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية».
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الديوان الأميري: الحالة الصحية لـ أمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.