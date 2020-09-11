الديوان الأميري: الحالة الصحية لـ أمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج

أكد وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «مستقرة ويتلقى العلاج المقرر».

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وقال الديوان الأميري فِي بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الكويتية: «ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر».

واضاف البيان: «كما أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يضمن البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لأمير البلاد رعاه الله».

وناشد الديوان الأميري الجميع «تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية وأن لا يلتفت إلى الأخبار المغرضة مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية».