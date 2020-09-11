نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسجل عدد قياسي من الإصابات بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، فيما تنظر الحكومة في مزيد من الإجراءات لوقف تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الصحة ليل الخميس أنه تم تسجيل 9843 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتستعد الحكومة لمناقشة مزيد من الإجراءات لاحتواء الجائحة اليوم الجمعة، وطالب المجلس العلمي الاستشاري الحكومة بالتحرك، حسب التقرير.

ويخشى كثير من الأطباء من أن تكتظ وحدات الرعاية المركزة بالمرضى في الخريف، مثلما كان الوضع في مارس.

وحاليا يتم منع التجمعات الكبيرة بالفعل، ويتم فرض ارتداء الكمامات إجبارياً في بعض الأماكن العامة وحتى الشوارع.

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وكان عدد الإصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في أواخر مارس عندما تم تسجيل حوالي 7500 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.