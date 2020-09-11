موسكو عن عقوبات واشنطن ضد روسيين: لم نتدخل في الانتخابات الأمريكية

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها لم تتدخل ولا تنوي التدخل في الانتخابات بالولايات المتحدة ودول أخرى.

جاء ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة،أمس الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين روس بدعوى محاولتهم التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس فرض عقوبات على 3 أشخاص روسيين ومواطن أوكرانى لاتهامهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أحد المستهدفين بالعقوبات، هو عضو البرلمان الأوكرانى أندريه ديركاتش الذى "شارك بشكل مباشر أو غير مباشر فى محاولات تقويض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام 2020.

والمواطنون الروس الذين طالتهم العقوبات هم أرتيوم ليفشيتس، وأنطون أندرييف، وداريا أصلانوفا.