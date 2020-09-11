نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي يسعى لحلول مع زيادة إصابات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع حكومته اليوم الجمعة، لبحث طريقة الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بدون تعريض الانتعاش الاقتصادي المؤقت لمخاطر، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وأضاف ماكرون أن حكومته لديها قرارات مهمة لاحتواء المرض، الذي ينتشر بشكل نشط في مدن كبرى من بينها مارسيليا وليون.

وكانت السلطات الصحية الفرنسية قد سجلت أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، فيما تنظر الحكومة في مزيد من الإجراءات لوقف تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الصحة ليل أمس الخميس، أنه تم تسجيل 9843 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتستعد الحكومة لمناقشة مزيد من الإجراءات لاحتواء الجائحة اليوم، وطالب المجلس العلمي الاستشاري الحكومة بالتحرك، حسب التقرير.

ويخشى كثير من الأطباء من أن تكتظ وحدات الرعاية المركزة بالمرضى في الخريف، مثلما كان الوضع في مارس(أذار) الماضي، وحالياً يتم منع التجمعات الكبيرة بالفعل، ويتم فرض ارتداء الكمامات إجبارياً في بعض الأماكن العامة وحتى الشوارع.

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وكان عدد الإصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في أواخر مارس الماضي عندما تم تسجيل حوالي 7500 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.