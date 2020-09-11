نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تفشي كورونا.. إيران تجري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الإيرانية، عن 10 دوائر انتخابية، في 9 أقاليم، إلا أنها أرجئت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتنافس 20 مرشحا تأهلوا من المرحلة الأولى للانتخابات للفوز بـ 10 مقاعد في البرلمان في المرحلة التكميلية للانتخابات.

وتجري الانتخابات في 3100 مركز اقتراع في أقاليم أذربيجان الشرقية، أصفهان، إيلام، البرز، زنجان، خوزستان، كردستان، كرمانشاه، وغلستان.

ومن بين 290 مقعدا في البرلمان، تم تقرير مصير 179 مقعدا منها في انتخابات مارس العام الماضي، فيما تأهلت 11 دائرة انتخابية إلى الجولة الثانية، غير أن الدائرة الحادية عشرة تقرر تأجيل التصویت فيها حتى الانتخابات التكميلية التي ستجري بعد مارس المقبل.

وتجري الانتخابات في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث حثت وزارة الداخلية المقترعين على ارتداء الكمامات والتقيد بالإرشادات الصحية، واستخدام الأقلام الخاصة، بينما حذفت البصمة كإجراء انتخابي، للحد من انتقال عدوى الفيروس.

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في انتخابات مارس الماضي، فاز المحافظون بغالبية مقاعد البرلمان، ووجهوا انتقادات شديدة للحكومة على أدائها السياسي والاقتصادي، وتوجه نواب إلى مساءلة الرئيس حسن روحاني، لكنهم تراجعوا لاحقا بعد تصريحات للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي اعتبر أن مساءلة الرئيس لن تكون في صالح البلاد، وأن على الحكومة أن تكمل مهامها حتى النهاية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.