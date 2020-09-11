البرازيل تتلقى 50 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسى

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكر البيان صادر عن الصندوق، أنه "من المتوقع أن يبدأ توريد اللقاح إلى البرازيل فى نوفمبر 2020، الأمر متوقف على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتى ستأخذ فى الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل. كما ستسمح الاتفاقية فى المستقبل بتزويد اللقاح جميع أنحاء البرازيل".

وأشار البيان إلى أنه "فى أوائل شهر سبتمبر، أعلنت سلطات ولاية بارانا البرازيلية، على أساس اتفاقية ثنائية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسى، أنها ستبدأ فى اختبار لقاح"سبوتنيك - V" الروسى فى أكتوبر على 10000 من العاملين الطبيين المتطوعين".

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح فى العالم للوقاية من فيروس كورونا، والذى عمل على تطويره مركز أبحاث "جاماليا" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسى، وتم تسمية اللقاح بـ"سبوتنيك V".

وأكد رئيس صندوق الاستثمار، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلى ضد فيروس كورونا. فى الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات فى خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة فى السنة.