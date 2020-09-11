بإجمالي ٨٣٦٦٠ متعافي.. الكويت تسجل ٦٠٢ حالة شفاء جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل ٦٠٢ حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء في البلاد من كوفيد ١٩ منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ ٨٣٦٦٠ حالة.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل ٧٤٠ إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الأمس إلى ٩٢٨٢٢ إصابة.