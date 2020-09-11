أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل ٦٠٢ حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء في البلاد من كوفيد ١٩ منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ ٨٣٦٦٠ حالة.
وقالت الوزارة في بيانها إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل ٧٤٠ إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الأمس إلى ٩٢٨٢٢ إصابة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بإجمالي ٨٣٦٦٠ متعافي.. الكويت تسجل ٦٠٢ حالة شفاء جديدة من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.