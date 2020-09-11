مليونيرة.. صحيفة روسية تكشف حجم ثروة ميركل

ووفقا للقوانيين الألمانية فإن دخل السياسيين لا يدرج في فئة أسرار الدولة، والبيانات الدخل متاحة للجميع.
وبحسب قناة "روسيا اليوم"، يبلغ دخل أنجيلا ميركل نحو 25800 يورو شهريا أو أكثر بقليل من 300 ألف يورو في السنة، ودخلها مؤلف من راتب شهري يبلغ 18 ألف يورو تتقضاه بصفتها مستشارة ألمانيا، كما تستلم 4554 يورو شهريا كونها عضو في البوندستاج (البرلمان الألماني)، كذلك تقبض 3220 يورو كتعويضات نفقات لمنصب مستشار ألمانيا.
وبذلك يكون مجموع دخل ميركل منذ أن أصبحت مستشارة لألمانيا في 2005، حينما حلت مكان جيرهارد شرودر، قرابة 45 مليون يورو. وفي الوقت الراهن تقدر ثروة ميركل، البالغة من العمر 66 عاما، بنحو 3 ملايين يورو.
وقبل تعيينها في أعلى منصب في ألمانيا، شغلت ميركل منصبي وزيرة البيئة ووزيرة المرأة والشباب. وبدأت حياة ميركل السياسية في 1989، وهو عام سقوط جدار برلين.
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