لافروف: واشنطن تتقاعس عن بحث الاتهامات الباطلة الموجهة لنا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة تتقاعس عن التعامل مع مطالب موسكو المتكررة للتعامل مع الاتهامات الباطلة التي وجهت إلى روسيا بالتدخل في الشؤون الأمريكية.
يأتي ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين روس بدعوى محاولتهم التدخل في الانتخابات الأمريكية، والتي أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها لم تتدخل ولا تنوي التدخل في الانتخابات بالولايات المتحدة ودول أخرى.
وفي سياق آخر، أضاف لافروف في كلمة له اليوم الجمعة، أن موسكو بحاجة إلى معلومات من ألمانيا بخصوص المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن وزارة الداخلية الروسية تعد طلبا إضافيا لتقديمه إلى السلطات الألمانية بشأن قضية المعارض أليكسي نافالني.
ونقلت وكالة تاس عن بيان الوزارة قوله إن الطلب يتضمن السماح بحضور محققين روس عندما تبدأ ألمانيا بإجراءات التحقيق مع نافالني، بما في ذلك عند الحصول على تفسيرات.
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