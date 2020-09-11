تفشي كورونا في إسرائيل يهدد بتأجيل أول زيارة لوفد إماراتي.. تفاصيل

قال وزير إسرائيلي اليوم الجمعة إن أول زيارة رسمية يقوم بها وفد من الإمارات إلي إسرائيل، والتي كان من مقرره في 22 سبتمبر قد تتأجل أو تتم في ظل قيود العزل العام الذي أصبح وشيكا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مصدر مطلع على خطط الزيارة إن من المتوقع قيام مبعوثين إماراتيين بزيارة إلى إسرائيل ردا على زيارة لأبوظبي قام بها مبعوثون إسرائيليون وأمريكيون كبار الأسبوع الماضي وأكد مسؤولون إسرائيليون وجود مثل هذه الخطة لكن الإمارات لم تؤكدها.

وبعد زيادة إصابات كورونا في إسرائيل، وافق فريق العمل التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إغلاق متجدد على مستوى البلاد.

ومن المتوقع أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد تصويت مجلس الوزراء يوم الأحد، ويغطي فترة الأعياد اليهودية الرئيسية التي تمتد من 18 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

Advertisements

وقال وزير العلوم الإسرائيلي "إزهار شاي"، الذي شارك أحد كبار مساعديه في رحلة أبوظبي في 31 أغسطس، لإذاعة تل أبيب "102 إف.إم" أنه على ما يبدو، ستتأجل زيارة الوفد الإماراتي أو يتم اللجوء إلى صيغة خاصة".

وسيوقع نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتفاق التطبيع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم.

وقال مساعدون إن نتنياهو وعائلته سيسافرون إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في إجراء صحي احترازي، فيما يسافر باقي الوفد الإسرائيلي على طائرة ركاب مستأجرة.

وأعلنت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، بها 146542 إصابة بفيروس كورونا و1077 وفاة.