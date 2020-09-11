أثناء حفل زفاف.. مقتل 4 أشخاص في انفجار دراجة نارية مفخخة بأفغانستان

قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في انفجار دراجة نارية مفخخة خلال حفل زفاف أقيم في إقليم خوست شرقي أفغانستان.
وكان انفجارًا قد هز العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء الماضي، استهدف موكب أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني.
وأفاد مكتب الصحافة والعلاقات العامة للنائب الأول في بيان، بأن الهدف من انفجار اليوم كان أمر الله صالح وموكبه.
ووقع الانفجار في الحي الرابع بالعاصمة كابول بالقرب من ساحة تيماني السابقة.
وقال رضوان مراد رئيس المكتب الإعلامي لصالح إن "الهجوم الإرهابي فشل وأن صالح بحالة جيدة".
وأصيب أمر الله صالح بجروح طفيفة واحترقت يده، كما وردت أنباء تفيد بأن ابنه البكر الذي يرافقه في أمان.
وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين.
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