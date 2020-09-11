مجموعة 42 الإماراتية تعتزم تأسيس شركة في إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "المجموعة 42" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها، تؤسس إنشاء شركة مملوكة لها بالكامل في إسرائيل.

وقالت الشركة بحسب ما جاء في بيان "سيسمح المقر الجديد بالوصول إلى التقنيات والمواهب الموجودة في الدولة، بينما يعمل بمثابة بوابة للشركات الإسرائيلية التي تسعى لتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط".

وقال موقع I24 NEWS الإسرائيلي إنها المرة الأولى التي تنشئ فيها شركة إماراتية مكتبًا دوليًا في إسرائيل، ما يبرز تكثيف التعاون بين البلدين في أعقاب اتفاق التطبيع الذي تمّ توقيعه بين الإمارات وإسرائيل مؤخرًا.

وبحسب الوكالة الإماراتية الرسمية، يأتي هذا الإعلان تعقيبًا على توقيع المجموعة 42 مذكرتي تفاهم مع شركة "رافاييل" للأنظمة العسكرية المتقدمة وإسرائيل لصناعات الطيران والفضاء "أي ايه أي"، من أجل "التعاون في مجال البحث والتطوير وإيجاد حلول فعالة لمكافحة فيروس كورونا، إذ تقود في دولة الإمارات العربية المتحدة "المجموعة 42" التجارب السريرية للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف دائرة الصحة في أبو ظبي".