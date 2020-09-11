لندن تعلن أول اتفاق تجارى بين بريطانيا واليابان بعد بريكست

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال بيان لوزارة التجارة الدولية البريطانية إن "المملكة المتحدة أبرمت اتفاقًا للتجارة الحرة مع اليابان، هو أول اتفاق تجارى رئيسى لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة".

وأوضح البيان أنه من المفترض أن يسمح الاتفاق بزيادة حجم التجارة مع اليابان، بما قيمته 15.2 مليار جنيه استرلينى ـ ما يعادل 19.5 مليار دولار.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى على "اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بريطانيا واليابان"، خلال اتصال جرى عبر الفيديو اليوم بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، ووزير الخارجية اليابانى موتيجى توشيميتسو.

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وكان اتفاق أوسع بين الاتحاد الأوروبى واليابان دخل إلى حيز التنفيذ العام الماضى، ولم يعد ينطبق على بريطانيا منذ 31 ديسمبر الماضى، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى يناير الماضى.

وقالت تروس: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لبريطانيا واليابان بصفته أول اتفاق تجارى رئيسى لنا لمرحلة ما بعد بريكست، وأضافت أن "الاتفاق الذى تفاوضنا عليه فى وقت قياسى وفى ظروف صعبة للغاية، يتجاوز بكثير اتفاق الاتحاد الأوروبى القائم، ويحقق مكاسب جديدة للأعمال التجارية البريطانية فى صناعاتنا العظيمة فى مجال الغذاء والشراب والصناعات التكنولوجية".

واعتبرت الوزيرة البريطانية أن الاتفاق خطوة مهمة باتجاه الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ.