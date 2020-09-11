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الحزب الدستوري الحر يطالب الغنوشي بجلسة طارئة لمكافحة الإرهاب

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دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، مجلس النواب الذي يرأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية.

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، أعلن الحزب الدستوري الحر بالبرلمان انطلاقه في الإتصال بعدد من رؤساء الكتل والنواب المستقلين للتوقيع من أجل طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، للنظر في دور البرلمان في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن القومي.

وأكد الحزب ضرورة إصدار توصيات من الجلسة العامة، أهمها التصدي للخطاب التكفيري ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان.

كما تضمنت منع كل من له علاقة بجرائم إرهابية أو تنظيمات عنيفة منحلة قضائيا من دخول مؤسسة البرلمان، ومطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والاجتماعية ذات الصلة بالجرائم الإرهابية.

وبالإضافة إلى ذلك، التدقيق في شبكات تمويل الإرهاب وتجميد أرصدتها طبق مقتضيات القانون، والمبادرة بالقيام بالإجراءات القانونية ضد المخالفين مهما كان موقعهم داخل المجلس.

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