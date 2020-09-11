تونس.. ارتفاع أعداد الموقوفين في تحقيقات تفجير سوسة لـ١١ شخصا

كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، عن ارتفاع عدد الموقوفين في إطار التحقيق الجاري بالعملية الإرهابية التي تمت الأحد الماضي في محافظة سوسة إلى 11 شخصًا.

ووفق ماذكرته صحيفة الشروق التونسية فقد اكد السليطي، اليوم الجمعة، إنه تم ، إيقاف شخصين، أحدهما من مدينة سوسة وهو صديق أحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، أما الموقوف الثاني فهو القائم بشؤون "جامع أكودة"، وهي المدينة التي وقع فيها الهجوم.

وأوضح السليطي أن القائم بشؤون الجامع، أعطى المجموعة الإرهابية مفاتيح "لتسهيل اجتماعاتها السرية" في الجامع.

وأضاف السليطي ان هذه العناصر استعانت بمقص كبير الحجم تم حجزه في مسرح العملية الإرهابية تبين لاحقًا أنه تابع للجامع.