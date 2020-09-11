العراق.. القبض على 6 عناصر من داعش في الموصل

أعلنت قيادة شرطة نينوى في العراق، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وذكر بيان للقيادة - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والبحث والتحري تمكن من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية". وأضاف البيان أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) بينهم الداعشي (م.ط.م.ع) الذي أكد في اعترافاته أنه كان (انغماسيًا) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل". وأشار البيان، إلى أنه "تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (النور والزهراء وتسعين) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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