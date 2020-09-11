أعلن مكتب نتنياهو، اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجع عن السفر بطائرة خاصة إلى واشنطن.
وبحسب المتحدثة باسم رئيس الوزراء شير كوهين: "فإن تراجع نتنياهو جاء من أجل عدم السماح لوسائل الإعلام بتحويل انتباه الرأي العام عن اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات وربما أيضًا مع الدول العربية الأخرى".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سينضم مع الوفد على متن طائرة أكثر اتساعًا مع ترتيبات فصل صارمة للحفاظ على صحته.
وكانت القناة 13 العبرية كشفت صباح اليوم أن نتنياهو وعقيلته سارة، لن يقلعان إلى مراسم توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، التي ستعقد في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، مع الوفد الإسرائيلي.
ومع انتشار هذا الخبر، فقد علت أصوات إسرائيلية، تتهم نتنياهو بتبذير أموال الدولة والبذح، في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من المواطنين، بوضع اقتصادي صعب، خصوصا في ظل أزمة كورونا.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه مثل هذه الاتهامات لنتنياهو ونفى نتنياهو أن يزيد اقلاعه بطائرة خاصة التكاليف وسلّط الإعلام العبري الضوء على الطائرة الخاصة التي سيُسافر بها نتنياهو، وأخذوا يتمعنون بتفاصيلها "الباهظة والثمينة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تزايد الانتقادات.. نتنياهو يتراجع عن السفر إلى واشنطن بطائرة خاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.